SARONNO – A fronte dei numeri di positivi a Coronavirus in crescita a Saronno, a partire da sabato 7 novembre l’amministrazione tornerà a fornire i serivizi di consegna a domicilio dei medicinali e la possibilità di consegnare a domicilio anche la spesa. Il servizio sarà riservato ai cittadini over 65 con difficoltà ad uscire di casa e agli under 65 con problemi di deambulazione.

“Mi raccomando – chiede il sindaco Augusto Airoldi – utilizziamo questi serivizi con parsimonia per fare in modo che chi ne abbia davvero bisogno li possa trovare pronti e disponibili.”

Il servizio è attivabile contattando telefonicamente il Comune.

“In settimana – prosegue il sindaco Airoldi – comunicheremo il numero telefonico dedicato a questo serivizio, così che non si entri in conflitto con il centralino comunale, come è accaduto in passato. Chiamando questo numero risponderanno direttamente degli operatori a cui sarà possibile fare le richieste di cui abbiamo bisogno, tra la consegna dei medicinali e quella della spesa.”

(in foto: il sindaco Augusto Airoldi)

01112020