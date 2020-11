SARONNO – Domenica mattina anche una delegazione del circolo saronnese di Fratelli d’Italia si è recato in piazza San Giovanni a Busto Arsizio per partecipare al flashmob organizzato dalla locale sezione avente come titolo “Hanno ucciso il lavoro”.

“Nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme anti covid abbiamo voluto far sapere che alcuni italiani non si arrendono: scaricare le responsabilità su enti locali e imprenditori, promettere miliardi e non pagare neanche la cassa integrazione, abbandonare le scuole alla corrente dell’incertezza, voltare le spalle a chi ha investito nella ripresa adeguandosi alle nuove normative sono solo alcune delle macchie indelebili dell’attuale governo. I ristoranti chiusi alle 18, i negozi vuoti, i centri commerciali serrati, la paura e l’ansia mediatica quotidiana sono gli effetti delle decisioni scriteriate recentemente prese.

Pertanto, in maniera silenziosa ed ordinata, abbiamo espresso il nostro dissenso contro la gestione approssimativa di questa seconda ondata di contagi in atto. Solo collaborando e ascoltando le innumerevoli proposte fatte dalla nostra coalizione potremo uscire tutti insieme a testa alta da questa difficile situazione!”.

