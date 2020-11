SARONNO – “Come se già non avessimo gravi e serie preoccupazioni, ci mancava l’ennesima manifestazione autoreferenziale di una dozzina e poco più di goliardi che protestavano contro le Olimpiadi invernali”.

Inizia così la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che commenta la domenica degli anarchici con il presidio in piazza Avis e il blocco della circolazione in via Varese intorno alle 16,30.

Ascoltare le opinioni altrui, anche minoritarie, è cosa buona e giusta. Tuttavia, con il contagio in crescita esponenziale, con tutta la sua scia di dolore, preoccupazione ed ansia, permettersi di allarmare ed infastidire una comunità già così provata è segno di superbia, di immaturità, di odiosa spocchia, di vero e proprio snobismo. La smettano questi disturbati disturbatori, l’opinione pubblica è esacerbata e angosciata, queste capricciose “manifestazioni” sono offensive e provocatorie. Basta così. E non è solo una questione di ordine pubblico.

(foto archivio: il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli alla prima assemblea cittadina)

01112020