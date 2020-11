SOLARO – L’elisoccorso è atterrato questo pomeriggio alle 14 nella zona industriale di Solaro, che si trova quasi al confine con Cesate, per soccorrere l’addetto di una azienda che si trova nelle vicinanze in via Bernini, e che ha lamentato un improvviso e grave malore. Ancora da ricostruire con precisione l’accaduto, e comunque l’uomo – che ha 48 anni – è stato “stabilizzato” dal personale dell’automedica di Monza e dell’ambulanza della Croce rossa subito accorsa, e quindi trasferito con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza dove era stata nel frattempo messa in allerta l’Unità cardio-coronarica, per garantire cure intensive.

Molti i dipendenti ed addetti delle aziende vicine che sono scesi in strada o si sono affacciati alle finestre dei loro uffici per capire cosa stesse accadendo, dopo avere udito il rumore dell’elicottero che stava atterrando ed avere sentito le sirene dei mezzi di soccorso.

(foto archivio: intervento dell’elisoccorso nella zona, per una precedente emergenza sanitaria)

