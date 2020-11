Calcio giovanile, Ardor Lazzate e gli… allenamenti ai tempi del coronavirus

LAZZATE – Calcio, sport e allenamenti ai tempi del coronavirus. Con norme spesso confuse da rispettare. L‘Ardor Lazzate ci sta provando, ad offrire comunque ed in tutta sicurezza occasioni di socialità e l’opportunità di tenersi in forma. “Tra mille difficoltà, noi ci siamo e garantiamo l’attività sportiva per i nostri tesserati” rilevano i dirigenti della società gialloblù.

La formazione maggiore dell’Ardor milita in Eccellenza, alle spalle c’è un ampio “vivaio” con ragazzi e bambini di tutte le età: attualmente tutti i campionati sono fermi per l’acutizzarsi dell’emergenza covid. In campo hanno provato a tornarci, allenandosi molto distanti gli uni dagli altri.

