Caronno Pertusella, a Bariola è arrivata la casetta dell’acqua

CARONNO PERTUSELLA – “1950; A Bariola arriva l’acqua della condotta comunale, a spese dei bariolesi. Nella foto : All’inaugurazione benedice il parroco don Augusto Maggioni. Presenzia l’assessore comunale “all’acqua potabile” il signor Bianchi e consorte. 2020: A Bariola arriva la “casetta dell’acqua” . Non viene effettuata l’inaugurazione per evitare assembramenti. La casetta è già in funzione”. Così il consigliere comunale Pd, Fulvio Zullo, ha annunciato sui social la buona novità per i residenti nella frazione caronnese che si trova a sud del centro cittadino.

Anche a Bariola, dunque, è disponibile adesso questo servizio: la decisione da parte dell’Amministrazione civica caronnese di evitare una cerimonia ufficiale per il taglio del nastro è stata dunque presa in ossequio alle norme anti-covid che invitano ad evitare accuratamente momenti pubblici.

(foto: le due immagini una di fianco all’altra, del 1950 e del 2020, “unite” dal consigliere Zullo per ricordare i “corsi e ricorsi storici” nella frazione di Bariola di Caronno Pertusella)

03112020