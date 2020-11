COGLIATE – Presente anche il sindaco Andrea Basilico con la fascia tricolore, al cimitero di Cogliate si è svolta l’altro giorno la tradizionale commemorazione dei defunti, quest’anno ovviamente tenendo conto di tutte le norme anti-covid. Dunque, si è svolta la cerimonia di commemorazione dei defunti, con la benedizione delle tombe e del monumento ai caduti.

La cerimonia religiosa è iniziata già al fuori del campo santo, con un momento di raccoglimento, e poi è andata avanti all’interno del cimitero, chiedendo ai presenti di tenere le giuste distanze contro il contagio.

