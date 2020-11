CARONNO PERTUSELLA – Pessimi dati oggi per quanto riguarda i nuovo contagi da coronavirus a Caronno Pertusella: nella giornata odierna, in base ai dati diffusi da Regione Lombardia, si è registrato un incremento di oltre il 10 per cento rispetto al numero totale dall’inizio della pandemia. Insomma, +50 nuovi casi in un solo giorno, che portano il totale delle persone contagiate, dall’inizio della pandemia, a 486.

Caronno Pertusella: 486 (436)

In salita Origgio; forte salita ancora nelle Groane, fra Limbiate e dintorni.

Ancora numeri da capogiro in provincia di Varese per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus, oggi +1.192; consistente anche il dato della Brianza, +838 mentre elevato ma più basso è il Comasco, +459. Quasi mille casi nella città di Milano.

Sono 2.539 i nuovi guariti o dimessi e 6.804 i positivi, con 32.337 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21 per cento. Aumentati rispetto allo scorso fine settimana il numero dei tamponi eseguiti, sono aumentati anche i casi di positività scoperti. Quaranta persone oggi hanno avuto bisogno della terapia intensiva.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

