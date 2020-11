SARONNO – Il prossimo fine settimana, a partire da sabato 7 novembre, riprenderà il servizio di consegna gratuita a domicilio dei farmaci e della spesa per tutte le persone che sono impossibilitate a muoversi o che rientrano nelle categorie più a rischio e non possono contare sull’aiuto di familiari e amici. Il servizio, già sperimentato nella prima fase del lockdown, è gestito in collaborazione tra Amministrazione comunale e Croce rossa italiana, con quest’ultima che provvederà al ritiro delle richieste e alle consegne a domicilio.

La prenotazione delle consegne potrà essere fatta dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, chiamando lo 0225062805, un nuovo numero telefonico dedicato che l’Amministrazione ha messo a disposizione per evitare di dover passare dal centralino del Comune, diminuendo così la possibilità di trovare le linee occupate.

Il servizio, come anticipato, è pensato per gli over 65 non autosufficienti e privi di una rete di sostegno parentale o amicale e per singoli o nuclei familiari in quarantena anch’essi privi di sostegno familiare o amicale. Gli operatori che risponderanno alle telefonate eseguiranno uno screening per accertare la sussistenza di tali condizioni, cosicché il servizio possa essere in grado di soddisfare tutte le richieste di chi ne ha veramente bisogno.

Il nuovo numero telefonico dedicato 0225062805 sarà attivo a partire dalle 9 di domani, mercoledì 4 novembre. L’Amministrazione comunale di Saronno ringrazia Croce rossa italiana e i suoi operatori per la grande disponibilità dimostrata anche in questa circostanza.

03112020