Ieri a Saronno: ancora casi covid e 3 decessi, vandali scatenati a Cislago e Gerenzano

SARONNO / CISLAGO / GERENZANO – E’ l’emergenza covid che tiene banco sul territorio, negli ultimi giorni si sono verificati anche 3 decessi ed a Saronno non si erano mai verificati tanti casi.

Mentre i contagi appaiono ovunque in forte aumento.

Due decessi sono avvenuti nel fine settimana anche a Gerenzano.

All’ospedale di piazza Borella intanto sono arrivati i nuovi respiratori.

Nel fine settimana, vandali scatenati. A Gerenzano si sono divertiti a strappare due targhe al Parco degli aironi.

Mentre a Cislago hanno azionato 15 estintori fuori dalla stazione ferroviaria.

Lutto nello sport locale, ieri il funerale di Giuliano Borroni, ex dirigente di Caronnese, Fbc Saronno, Ceriano e Cogliatese.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

03112020