LAZZATE – La sede del centro anziani è stata scelta come luogo “sicuro” per le vaccinazioni anti-influenzali in paese; lo comunica il sindaco Loredana Pizzi.

In relazione alla campagna vaccinale antinfluenzale 2020-2021 Ats Brianza ha individuato, come gli scorsi anni, i Medici di medicina generale i soggetti che possono garantire la copertura vaccinale degli anziani di età o superiore ai 65 anni oltre che ai soggetti fragili. A differenza degli anni passati e vista la persistenza attuale dello stato di emergenza, la somministrazione del vaccino è stata vincolata al rispetto delle modalità di accesso programmato e al necessario distanziamento.

Per consentire quindi le vaccinazioni nel rispetto del distanziamento sociale evitando gli assembramenti delle persone in attesa, il Comune di Lazzate ha preso direttamente contatto con i medici di base e insieme a loro ha individuato il Centro anziani, grazie alla disponibilità del Gal (Gruppo anziani lazzatesi), il luogo opportuno per consentire le vaccinazioni in sicurezza. L’ampiezza dei luoghi consentirà una perfetta organizzazione con percorsi di entrata e uscita separati e la presenza di tutte le attrezzature atte alla sanificazione degli ambienti e alla igienizzazione individuale. Il tutto è stato possibile grazie anche alla collaborazione dell’Avis e delle associazioni del territorio che per un mese circa si alterneranno per il rispetto delle norme. Le vaccinazioni partiranno il prossimo 9 novembre e proseguiranno fino a fine mese presso il Centro Anziani in largo della Liberazione.

I medici di base informeranno i loro pazienti per programmare gli appuntamenti.

Siamo orgogliosi della collaborazione, organizzazione e logistica scaturita dall’alleanza tra enti, medici e associazioni. Affronteremo insieme, e al meglio, anche questa delicata campagna di vaccinazioni 2020-2021.

Il sindaco

Loredana Pizzi

03112020