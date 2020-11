SOLARO – L’azienda speciale Multiservizi del Comune di Solaro con il contributo delle farmacie comunali ha donato una nuova borsa medica completa per il pronto intervento destinata al gruppo locale di Protezione Civile.

I prodotti che costituiscono l’equipaggiamento della borsa sono stati scelti appositamente per fornire un primo ed efficace soccorso in diverse e variegate situazioni. La consegna è avvenuta questo pomeriggio alla presenza del Sindaco Nilde Moretti, dell’amministratore unico della Multiservizi, della direttrice della Farmacia Comunale 1 e dei volontari della Protezione Civile.

“In questi mesi di crisi sanitaria ed economico-socialeb b- commenta il sindaco di Solaro Nilde Moretti- i volontari della Protezione Civile sono stati un instancabile supporto in tutte le iniziative che abbiamo sostenuto. Ora, con l’emergenza covid che è tornata a farsi presente nelle vite di tutti noi, il nucleo è tornato in piena attività. In questi giorni inoltre si è chiuso il bando per l’ampliamento della sezione e presto saranno formati ed entreranno in servizio altri sei volontari.

A loro va il nostro ringraziamento più sentito per la grande disponibilità mostrata. Questa borsa è un gesto di riconoscimento, un modo inoltre di fornire utili equipaggiamenti a questi volontari sempre operativi e presenti”