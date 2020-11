LIMBIATE – Da un’analisi micologica non sono risultati velenosi i funghi messi in vendita da un ambulante al mercato di Limbiate, multato però in quanto la merce non era comunque commestibile.

Il giallo sulla specie di appartenenza dei funghi in vendita questa mattina al mercato di piazza Tobagi a Limbiate è durato qualche ora, ovvero il tempo necessario ad ottenere il responso dell’esperto micologo incaricato dall’Ats di effettuare le analisi sulla merce sequestrata dagli agenti di polizia locale impegnati nei controlli di routine.

Durante l’ispezione tra i banchi, gli agenti limbiatesi hanno intercettato un ambulante italiano, regolarmente iscritto nel registro degli assegnatari di posteggio, che esponeva funghi. Il sospetto per la loro tossicità ha fatto partire le segnalazioni all’Ats e soltanto dopo il controllo ispettivo si è potuto escludere si trattasse di funghi velenosi, benché non commestibili. La sanzione comminata all’ambulante è pari a 400 euro.

03112020

(foto archivio)