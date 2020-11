LOMAZZO – Lavori in corso della centralissima piazza Volta, li annuncia la transenna che “invita” le auto in transito a percorrere una strada alternativa, perchè davanti ci sono gli operai in azione. Gli interventi stanno riguardando la sistemazione delle tubature del gas ancora allacciate all’isolato di piazza Volta – nella giornata del 3 novembre (con un percorso alternativo che si è sviluppato tra via Rezzonico e via Rosales) i lavori hanno interessato via Unione, mentre nella giornata del 4 novembre via Rosales, con percorso alternativo da via Rezzonico e via Unione.

Sono opere che si stanno svolgendo con la “regia” dell’Amministrazione comunale; lavori pianificati qualche tempo e concordati con i responsabili dell’azienda del gas, e che adesso si stanno dunque rapidamente concretizzando.

(nella foto: i lavori in corso e la deviazione stradale in piazza Volta nel centro storico di Lomazzo. In fondo il mezzo dell’azienda del gas che si sta occupando della sistemazione delle condutture)

04112020