SARONNO – Ha scelto la pagina Facebook dedicata al presidio di piazzale Borella per ringraziare il personale del pronto soccorso cittadino e soprattutto per raccontare, in prima personale, il grande impegno e lavoro che si nasconde dietro le porte del pronto soccorso.

Ecco la sua testimonianza

“Sono dovuta al pronto soccorso erano le 16 e all’interno c’erano 2 persone in codice giallo, e due compresa me in codice verde”. Dopo tante ore di attesa e vedendo che il pronto soccorso non era in sovraffollamento la saronnese ed un’altra paziente sono state prese dai dubbi sul reale sovraffolamento di cui si parla in questi giorni ma è presto arrivata la realtà.

“E’ arrivato il mio turno sono chiamata. Appena si è aperta la porta ahimè ho visto su tutto il corridoio le barelle con i malati covid o sospetto covid. Sono rimasta scioccata nel vedere tutto ciò ma appena ho finito la lastra sono tornata di nuovo ai codici verdi in attesa referto”. La saronnese ha condiviso subito la sua testimonianza coi presenti: “Sono rammaricata per aver avuto dubbi riguardo la situazione. Ringrazio infermieri, dottori e tutto il personale per il lavoro che stanno svolgendo. Forza ragazzi siete grandi!”.

04112020