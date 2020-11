SARONNO – BUSTO ARSIZIO – GALLARATE – A causa della nuova emergenza Covid 19 l’Asst Valle Olona sta riducendo la prenotabilità e l’erogazione di alcune prestazioni ambulatoriali. In caso di annullamento di una prestazione ambulatoriale, l’utente verrà contattato direttamente dagli uffici preposti dell’azienda o dal Call Center Regionale, telefonicamente o via SMS.

Invitiamo comunque l’utenza a consultare costantemente l’elenco delle prestazioni ambulatoriali che possono essere prenotate e quelle che sono annullate cliccando qui (Ultimo aggiornamento al 2 Novembre 2020).

COME PRENOTARE VISITE ED ESAMI

Al fine di evitare il più possibile l’accesso agli sportelli Cup aziendali, le prestazioni in elenco potranno essere prenotate anche:

telefonando ai numeri 800.638.638 (numero verde da rete fissa) o 02.99.95.99 (da rete mobile) del Contact Center regionale, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 esclusi i festivi;

mediante i servizi di prenotazione regionali online;

utilizzando l’APP SALUTILE prenotazioni sullo smartphone;

presso le Farmacie.

COME PAGARE LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Per evitare assembramenti, il pagamento delle prestazioni – oltre che ai CUP aziendali – potrà avvenire tramite il sistema PagoPA , richiedendo l’invio di apposito modulo all’atto della prenotazione, o eventualmente anche attraverso le casse automatiche presenti negli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Saronno.

REGOLE PER ACCEDERE ALLE STRUTTURE AMBULATORIALI

Per mantenere l’ospedale un luogo sicuro è necessario rispettare le seguenti regole di accesso:

rispetto degli orari – L’accesso alle strutture non potrà avvenire con un anticipo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario dell’appuntamento;

Misurazione della temperatura -L’accesso ai locali sarà verificata la temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5°C. Si invitano pertanto gli utenti a non uscire di casa se la temperatura supera il valore indicato;

Mascherina facciale -Per accedere alle strutture gli utenti dovranno essere dotati di apposita mascherina che copra naso e bocca.

Distanziamento fisico -In tutti gli spazi interni ed esterni dell’Ospedale vi chiediamo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone. Vi chiediamo anche di rispettare le file e le indicazioni per le sedute in sala d’attesa;

Igiene delle mani – Disinfettare le mani con apposito liquido presente nei dispenser;

Accesso consentito solo alla persona che riceve la prestazione– La presenza di un accompagnatore è autorizzata solo per utenti disabili, minorenni e persone non autosufficienti.

A tal fine in tutte le aree di attesa dei front office (CUP, Punti prelievo) e le aree d’attesa ambulatoriali sono state messe in atto misure organizzative per la adeguata gestione delle attese, in modo da consentire il rispetto delle adeguate condizioni di sicurezza.