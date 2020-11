Covid, i contagi: altri numeri in doppia cifra per Gerenzano

GERENZANO – Ancora una forte crescita dei casi positivi a Gerenzano, fa il punto il sindaco Ivano Campi.

Come da comunicazione di Ats Insubria, Vi riporto il seguente aggiornamento nel nostro comune:

– 201 persone attualmente positive

– 62 persone guarite

– 5 persone decedute

Da inizio pandemia ad oggi a Gerenzano si contano 268 casi di coronavirus. In questi due giorni vi sono 24 nuove persone positive e 6 persone guarite. La maggioranza delle persone positive sono in buone condizioni, in generale sono asintomatiche o presentano una sintomatologia lieve. Numerosi casi si riscontrano all’interno della medesima famiglia.