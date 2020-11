SARONNO – Videomessaggio del sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, per la Giornata delle forze armate, dopo gli eventi pubblici di questa mattina.

Oggi celebriamo il giorno dell’unità nazionale e delle forze armate.

Una celebrazione che si svolge senza manifestazioni pubbliche, senza partecipazione dei cittadini per consentire il rigoroso rispetto delle normative anti-covid. Non per questo è una celebrazione meno significativa. Accompagnato dal presidente del consiglio comunale in rappresentanza di tutti i consiglieri, dopo aver rappresentato la città partecipando alla funzione religiosa in memoria dei caduti di tutte le guerre, mi sono recato al monumento ai caduti della grande guerra e al quadrato militare per rendere il dovuto omaggio a chi ha dato la vita per difendere l‘Italia e deporre una corona d’alloro e di fiori.

Il 4 novembre è una data in cui si riassumono i valori di una identità nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella prima guerra mondiale. “Commemorare degnamente il 4 novembre non implica affatto glorificare la guerra, bensì il nostro ritrovarci uniti come italiani, perché quel giorno è stato soprattutto il giorno della nostra unità” ebbe a dire l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il 4 novembre è anche la data in cui facciamo memoria delle gesta e dell’esempio che hanno contraddistinto il comportamento di tante donne e tanti uomini delle forze armate nelle vicende che hanno accompagnato nei decenni lo sviluppo dell’Italia, e che ispirano ancora oggi il personale delle forze armate, al quale va la riconoscenza di tutto il Paese per il contributo fornito alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati.

04112020