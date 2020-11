Ieri a Saronno e dintorni: ancora molti contagi. Vertice per il trasporto pubblico. Murales nel sottopasso

SARONNO – E’ l’emergenza coronavirus che anche ieri ha tenuto banco in tutta la zona. Con i dati “pesanti” di Saronno e di tutto il circondario, soprattutto notevole la crescita dei casi positivi a Caronno Pertusella.

Intanto è stato attivato il nuovo numero per avere spesa e farmaci a domiclio.

Ladruncoli di nuovo in azione nei centri sportivi saronnese, per l’ennesima volta è stato preso di mira il campo del Matteotti in via Sampietro, “casa” del settore giovanile del Fbc Saronno.

Blitz notturno, è stato ricoperto di graffiti il sottopasso ciclopedonale di piazza dei Mercanti.

Trasporto pubblico locale, vertice fra i responsabili ed il nuovo assessore Franco Casali.

Allenamenti… con il distanziamento per l’Ardor Lazzate calcio.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04112020s