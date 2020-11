Imprenditore spia i dipendenti che fa lavorare senza mascherina: arrivano i carabinieri

BRIANZA – Un’azienda produttrice di divani con 16 dipendenti, tutti regolarmente assunti ad esclusione di uno, è stata sanzionata perché all’interno vi erano posizionate telecamere nascoste, installate per “sorvegliare” sui lavoratori, senza che questi tuttavia avessero prestato il prescritto consenso. Assenza di mascherine, di gel sanificante e di misure organizzative finalizzate al mantenimento delle distanze di sicurezza le altre violazioni accertate.

E’ successo in una ditta della vicina Brianza, non è stata rivelata la località. La società, rappresentata da un cittadino cinese residente in Toscana, è stata multata per un importo complessivo di oltre 27 mila euro, e l’attività produttiva sospesa in attesa di regolarizzazione dello stato dei luoghi. Questi i risultati conseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnai di Desio unitamente ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano, nell’ambito di un controllo straordinario, sviluppato nel territorio di competenza del citato reparto, finalizzato al contrasto del lavoro nero e del rispetto della normativa “anti covid” nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.

04112020