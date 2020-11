Nuova mascotte in città: un picchio si è trasferito in corso Italia

SARONNO – La sua presenza non è certo passata inosservata anzi da qualche giorno è diventato una sorta di mascotte del corso Italia. Il riferimento va ad un nuovo residente dell’arteria centrale della città degli amaretti: un picchio.

Il volatile ha messo su casa di una delle piante dell’ultimo tratto dell’arteria e nel corso della giornata è possibile sentirlo picchiettare nel tronco. Tanti i passanti che si fermano incuriositi dal rumore e non manca chi si ferma sperando di vederlo tra le foglie. Sul social ci sono anche video in cui lo si sente picchiettare con energia. Una presenza che non è passata inosservata con tanti commercianti che ogni mattina cercano di capire se il volatile sia ancora “a casa”. Il picchio è già diventato una sorta di mascotte proprio come la gatta Bambolina che negli ultimi giorni è ritornata dopo essere “sparita” facendo preoccupare le volontarie dell’Enpa e tanti residenti che la vedono prendere il sole in piazza De Gasperi.

(foto archivio)

