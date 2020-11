SARONNO – E’ stata la messa in Prepositurale il fulcro delle celebrazioni del 4 novembre a Saronno. Se

Alla messa erano presenti con il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli gli assessori Laura Succi, Franco Casali, Ilaria Pagani, Novella Ciceroni e Gabriele Musaró. Delegato come alpino anche il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone presente con il labaro delle penne nere attorno all’altare, con il gonfalone, insieme a sezione saronnese dei bersaglieri, dell’aeronautica, dei finanzieri e dell’associazione nazionale carabinieri. In prima fila anche le autoritá militari dal capitano della Finanza Gaia Sorge, il tenente Sebastiano De Jannello e il maresciallo Nicola Muscettola e il numero uno della polizia locale Giuseppe Sala. Non hanno voluto mancare con una delegazione le Crocerossine e la protezione civile.

Nell’omelia il prevosto monsignor Armando Cattaneo ha dedicato un ricordo a San Carlo con un pensiero ai caduti della Prima Guerra Mondiale e ai morti di pandemia. La conclusione è dedicata ai conflitti ancora aperti con l’auspicio che diventino presto qualcosa di concluso.