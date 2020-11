CARONNO PERTUSELLA – Ha approfittato del discorso in occasione del 4 novembre tenuto ieri in modalità video, il sindaco Marco Giudici, per fare il punto sulla situazione dell’emergenza Covid in città.

“Ad oggi si registrano 338 positivi con fortunatamente 126 guariti – chiarisce il primo cittadino – fortunatametne la gravità dei contagi non è paragonabile a marzo o aprile (quando Caronno a fatto i conti con uno dei focolai della provincia di Varese ndr) ma questo non ci deve far abbassare la guardia perchè spesso il contagio non è fatalità ma una sottovalutazione del problema”. Non manca un momento di confronto del sull’imminente lockdown: “La durata sarà più breve se riesciremo a responsabilizzarci tutti con comportamenti che evitino il contagio”. Il Comune si è, come spiega il sindaco, già attivato per affrontare il periodo di chiusura che potrebbe partire già venerdì: “Abbiamo attivato il servizio di spesa a domicilio e di consegna dei farmaci per le persone in isolamento”.