Covid, il sindaco Basilico informa: due decessi e tanti contagiati in più a Cogliate

COGLIATE – Due decessi per il covid a Cogliate. Ne ha dato notizia questa sera il sindaco Andrea Basilico con un video-messaggio rivolto a tutti i concittadini. “Sono brutti giorni, purtroppo i dati sono molto negativi. Per quanto riguarda i concittadini attualmente positivi, siamo saliti in maniera importante nei numeri, a oltre cento contagiati, siamo infatti arrivati a 102. Abbiamo inoltre una ventina di persone in quarantena. Il dato peggiore fa però riferimento a due nostri concittadini che sono deceduti in questi giorni, fra loro una persona molto conosciuta in paese” ricorda il sindaco.

Prosegue Basilico: “Anche nelle scuole è peggiorata la situazione, c’è una sezione in più della nostra scuola materna in quarantena a causa della presenza di un positivo; ed anche sezione dell’asilo Regina Elena sempre per lo stesso motivo”.

