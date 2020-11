Covid, il sindaco Pizzi informa: esplosione di casi a Lazzate

LAZZATE – Con una nota, il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, ha informato i concittadini del forte aumenti dei casi di positività al coronavirus registratosi in paese negli ultimi giorni.

I dati forniti da Ats riferiscono che le persone positive al covid-19 sul nostro territorio sono salite ad un totale di 121.

In base alla precedente rilevazione, settimana scorsa, in base ai dati Ats di lunedì 26 a Lazzate le persone positive risultavano 39 ed in sorveglianza attiva ne venivano segnalate 15 .

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545.

Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie. Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

