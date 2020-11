SARONNO – Momenti d’agitazione oggi nella tarda mattinata nel centralissimo fra corso Italia e piazza Avis di Saronno dove sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della poliza locale per la presenza una persona decisamente agitata. L’uomo aveva rotto due vasi fuori da un negozio ed era decisamente agitato.

Erano le 12: agenti e militari lo hanno tenuto sotto osservazione sino all’arrivo di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. E’ apparso più calmo, è stato visitato e gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, ma si è via via ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Si tratta di un uomo di 60 anni, originario della Repubblica del Sud Africa. Per i vasi che sono stati rotti nessuno ha manifestato la volontà di procedere con una eventuale denuncia per danneggiamenti e quindi la vicenda non avrà seguiti legali.

(foto: pattuglia dei carabinieri in corso Italia)

05112020