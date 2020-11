In coma ma stabile l’operaio vittima dell’incidente sul lavoro a Limbiate

LIMBIATE – Sono state stabilizzate, attraverso il coma farmacologico, le condizioni dell’operaio rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro lunedì 2 novembre a Limbiate.

Lunedì mattina, il giovane, 26 anni di origine egiziana ma residente a Baranzate, stava lavorando sull’impalcatura montata presso l’officina di un gommista di via Tolstoj quando, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato e ha fatto un volo di 5 metri, rovinando a terra e battendo la testa.

I sanitari dell’automedica accorsi sul posto gli hanno prestato i primi soccorsi, per poi caricarlo sull’ambulanza e trasportarlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Monza. Qui il ragazzo è ricoverato da lunedì in terapia intensiva in gravi condizioni, ma i medici sono riusciti a stabilizzarlo e a tenere la situazione sotto controllo attraverso il coma farmacologico.

(nella foto: l’impalcatura montata presso l’officina da cui è scivolato l’operaio)