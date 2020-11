SARONNO – “Ebbene sì, nelle prossime due settimane almeno dovremo starcene a casa quanto più possibile e molte attività tra cui Bar, Ristoranti, Pasticcerie rimarranno chiuse”.

Inizia così la nota condivisa dal capogruppo del Pd Francesco Licata.

“Mi è sembrata surreale la discussione circa la chiusura della nostra regione, se in “zona rossa non doveva andarci la Lombardia e la nostra provincia allora vorrei sapere chi doveva andarci, anche se non intendo entrare più di tanto nell’argomento. La salute non è un bene negoziabile ed il mercato del pesce intorno ad essa non si può ascoltare.

Abbiamo quindi due vie da percorrere: lamentarci, cosa che non serve assolutamente a nulla e a nessuno, o concentrarci su cosa potremo fare noi nelle prossime settimane per aiutarci l’un l’altro e comportarci come una comunità. Io percorreró la seconda.

Possiamo innanzitutto “adottare un ristorante ” o una pasticceria o un bar per fare in modo che possa tenere duro in questa fase, non chiudere e cosi facendo salvaguardare un’ attività e dei posti di lavoro.

È consentito sia l’asporto che le consegne a domicilio. Prendiamoci come impegno (chi può) di continuare a consumare presso questi esercizi della nostra città, ognuno di noi si focalizzi su uno o più uno di questi”

05112020