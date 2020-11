LOMAZZO – “Anche quest’anno nel quale per disposizione della Prefettura non possono avere luogo manifestazioni pubbliche, il pensiero corre a tutti coloro che sono impegnati a promuovere i valori di libertà, democrazia e pace. Per mantenere viva la riflessione sui valori della pace il messaggio del sindaco Giovanni Rusconi per la ricorrenza del 4 novembre quest’anno è stato diffuso online”. Così una nota dell’Amministrazione comunale di Lomazzo, con l’invito dunque ad ascoltare il videomessaggio che è stato realizzato dal primo cittadino lomazzese.

(foto di archivio: il palazzo municipale di Lomazzo)

