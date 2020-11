Origgio: tamponamento al bivio autostradale, due feriti

ORIGGIO – Tamponamento fra due auto questa mattina al bivio fra le autostrade A9 ed A8 in territorio di Origgio: due persone hanno avuto bisogno di cure mediche. L’incidente stradale è avvenuto in direzione Milano, le vetture provenivano da Como, e sul posto è accorsa una pattuglia della polizia stradale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Le persone a bordo dei veicoli sono state medicate, si tratta di un uomo di 49 anni e di una donna di 52 anni, e trasportate all’ospedale saronnese di piazza Borella per gli accertamenti clinici del caso.

Gli agenti della polstrada hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno quindi ascoltato le testimonianze dei presenti ed avviato i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale)

05112020