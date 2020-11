CARONNO PERTUSELLA – Era residente a Caronno Pertusella il centauro di 47 anni morto oggi pomeriggio nel drammatico incidente avvenuto a Sormano sulla provinciale che conduce al Pian del Tivano un tratto particolarmente apprezzato dai motociclisti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,20 ed è stato decisamente violento. La vettura ha carambolato contro il guard rail sulla destra mentre il centauro è finito a terra. La moto di grossa cilindrata è praticamente distrutta ed accartocciata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed un’ambulanza del Sos di Canzo. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma il caronnese si è spento sul luogo dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per risalire alla cause del sinistro. I mezzi, sia l’auto sia la moto, sono stati rimossi ma posti sotto sequestro per le indagini del caso. La strada è stata chiusa durante tutte le operazioni di soccorso che si sono protratte.

(foto dei vigili del fuoco)