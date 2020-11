CISLAGO – Nuovo aumento dei positivi in paese e nuova comunicazione del sindaco Gianluigi Cartabia.

Si comunica che, al momento in cui si scrive, il numero di persone positive al Coronavirus sul territorio comunale è pari a 219 unità, con un incremento netto dalla giornata di martedì di 29 unità.

Fortunatamente per quanto noto ad oggi i casi risultano essere non gravi, 7 persone sono ricoverate in ospedale.

Dall’inizio dell’emergenza, risulta la seguente situazione:

– Totale Contagiati: 300 (+35 da martedì)

– Totale Guariti: 76 (+6 da martedì)

– Totale Attualmente Positivi: 219 (+29 da martedì)

– Totale Deceduti: 5 (invariato)

L’Amministrazione ha reso noto anche alcuni dati statistici sui contagiati: la fascia d’età più colpita è quella tra i 11 ed i 15 anni (22 positivi) seguita da quella tra gli 16 e i 20 anni (21 contagiati) e poi quella tra i 31 e 35 anni sempre con 21 contagiati.

Il sindaco Cartabia rinnova l’invito ai cislaghese ha rispettare le norme anticontagio dimostrando responsabilità per se stessi, per la propria famiglia e per l’intera comunità.