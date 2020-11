SARONNO – I nuovi banchi con le rotelle, quelli comprati dal Governo per favorire il distanziamento nelle scuole, sono stati consegnati all’Istituto tecnico commerciale “Zappa” di via Grandi a Saronno. La nuova dotazione è giunta nei giorni scorsi con la scuola però ormai deserta, visto che già da un paio di settimane le lezioni vengono svolte a distanza, come misura contro la diffusione del coronavirus. Insomma, per studenti e docenti una novità dal sapore della beffa.

Anzi, doppia beffa, considerato che allo Zappa sono arrivati in tutto 50 banchi con le rotelle, a fronte di un migliaio di studenti iscritti alla scuola.

(foto archivio: l’Itc Zappa di via Grandi a Saronno)

06112020