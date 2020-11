GERENZANO – I dati delle ultime ore indicano un ulteriore incremento in doppia cifra per quanto riguarda i nuovi contagi a Gerenzano, in base ai dati del tardo pomeriggio di ieri si segnalano un ulteriore +11. La buona notizia è che si sono registrate anche due guarigioni.

Questo il riepilogo:

– 210 persone attualmente positive

– 62 persone guarite

– 7 persone decedute

Da inizio pandemia e sino ad oggi a Gerenzano si sono contati inb tutto 279 casi di coronavirus.

(foto archivio: una suggestiva immagine del palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi a Gerenzano illuminato col tricolore)

06112020