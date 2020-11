SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Altro giorno di grosso aumento dei casi di positività al coronavirus, oggi, in provincia di Varese ad iniziare dai centri principali. Guida Busto Arsizio andato addirittura in tripla cifra, +107. Aumenti rilevanti anche a Varese, +74; Gallarate, +62, e Saronno, +46.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri:

Saronno: 1.127 (1.081)

Caronno Pertusella: 538 (513)

Origgio: 263 (241)

Uboldo: 242

Cislago: 332 (322)

Tradate: 462 (444)

Varese: 1.647 (1.573)

Busto Arsizio 1.972 (1.865)

Gallarate 1.295 (1.233)

Laveno Mombello 332 (322)

Malnate 505 (471)

Coquio Trevisago 191 (186)

Somma Lombardo 399 (370)

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 46.401, i nuovi positivi 9.934. Il rapporto è pari al 21,4%. I guariti/dimessi sono 4.961.

Ancora una giornata nera per la Lombardia: i contagi da Coronavirus colpiscono tutte le province. Si conferma la provincia di Milano come la maggiormente colpita: oltre 4.000 contagi nel milanese, di cui 1.763 nella città capoluogo. Numeri a quattro cifre anche per la provincia di Varese: sono 1.124 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Appena sotto le migliaia i nuovi positivi registrati nelle province di Como e Monza-Brianza, che rispettivamente registrano 941 e 968 nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Varese)

06112020