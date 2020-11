ROVELLO PORRO – Crescono anche i numeri di Rovello Porro, per quanto riguarda l’emergenza coronavirus: come comunicato dall’Amministrazione comunale ed in base ai dati forniti da Ats Insubria, le persone attualmente positive in paese sono al momento 77, i guariti 51 mentre dall’inizio della pandemia si sono anche registrati 2 decessi. Da inizio settimana si sono registrati +12 casi, e +6 persone sono guarite.

Dunque, anche a Rovello Porro un incremento consistente dei casi positivi, come sta succedendo quasi ovunque in Lombardia.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta della zona centrale del paese di Rovello Porro)

06112020