LAZZATE – Anche l’Ardor Lazzate getta la spugna: dopo lo stop dei campionato d’Eccellenza in cui milita la prima squadra, e di quelli giovanili il club aveva cercato di proseguire l’attività quando meno con gli allenamenti “distanziati”. Ma ora lo stop è definitivo.

Ecco il comunicato della società:

L’Ardor Lazzate, in seguito alle nuove disposizioni governative, comunica la sospensione di tutte le attività con decorrenza immediata. Nonostante la società abbia fatto il possibile per assicurare lo svolgimento degli allenamenti in forma individuale per ogni gruppo squadra e garantire la formazione, lo sviluppo e la crescita di ogni tesserato, il Dpcm del 3 novembre impone lo stop definitivo fino a data da destinarsi.

06112020