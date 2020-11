SARONNO – Ancora numeri in forte crescita in zona per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, soprattutto a Saronno.

Anche a Limbiate incremento notevole, come nei giorni scorsi.

Grazie alla collaborazione fra i Comuni della zona è intanto nato un centro tamponi praticamente alle porte di Saronno.

Tragedia nel Comasco: in un incidente stradale è morto un motociclista di Caronno Pertusella.

Momenti agitati ieri in corso Italia dove un uomo, decisamente ubriaco, ha provato allarme e rotto un paio di fioriere. Sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

06112020