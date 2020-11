Lockdown a Saronno: ecco tutti i divieti e gli obblighi: la diretta

SARONNO – Da oggi e per 15 giorni la Lombardia è una zona rossa con in vigore rigide norme per contenere il contagio da coronavirus. Di seguito il foto racconto di questa prima giornata di nuovo lockdown nella città degli amaretti e tutti le norme in vigore per i prossimi 15 giorni

🔘NORME GENERALI🔘

😷 Obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso

🙎‍♂️↔️🙍‍♀️ Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro

🔘DIVIETI SPOSTAMENTI🔘(salvo autocertificazione per lavoro, salute o necessità)

⭕️ Vietato entrare ed uscire dal territorio posto in zona rossa

⭕️ Obbligo di rimanere in casa, vietato ogni spostamento, con ogni mezzo pubblico o privato, anche nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

🔘COMMERCIO🔘

🔴 SOLO PER LE ZONE ROSSE

🛒 ❌ chiusi sempre tutti i negozi (di vicinato, media e grande distribuzione e nei centri commerciali) salvo generi alimentari e beni di prima necessità

💊🗞 🚬 💇‍♀️ 💈 APERTI farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, lavanderia, pompe funebri, parrucchieri e barbieri (e molti altri inseriti in allegato 23)

🛍 Stop a fiere e sagre

🔘BAR, PUB E RISTORANTI🔘

🚷 🍔 Sospensione totale attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti i servizi di ristorazione. Consentita somministrazione da asporto fino alle ore 22.00

🏟 sono sospesi TUTTI gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva

🏃🏻‍♂️ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione

🤸🏼‍♀️consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale

🔘SCUOLA🔘

👩‍🏫 Aperti nidi, micronidi, scuole materne, scuole elementari e il solo primo anno delle media, continuando didattica in presenza

🧑🏻‍💻Didattica 100% a distanza per tutte le altre scuole

🔘ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE🔘

🎡 Sospese attività dei parchi tematici e di divertimento (tipo Gardaland, Mirabilandia)

🎰 Chiuse sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

🎭 Sospesa attività in teatri, cinema e concerti

🏛 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei

🎙Sospesi convegni e congressi

⛪️ Le funzioni religiose con persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni

💃 sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso

🥳Sono vietate le feste ovunque, anche se per cerimonie e matrimoni