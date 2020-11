SARONNO / LIMBIATE / CARONNO PERTUSELLA / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / VARESE – Da Saronno e Limbiate a Busto e Gallarate, a Varese, tutti in forte crescita gli ultimi dati (aggiornati al tardo pomeriggio di ieri) sui contagi da coronavirus nella zona.

Ecco il quadro della situazione col dato del giorno prima tra parentesi:

Saronno: 1.127 (1.081) 46

Caronno Pertusella: 538 (513)

Origgio: 263 (241)

Uboldo: 242

Cislago: 332 (322)

Tradate: 462 (444)

Varese: 1.647 (1.573) 74

Busto Arsizio 1.972 (1.865) 107

Gallarate 1.295 (1.233) 62

Laveno Mombello 332 (322)

Malnate 505 (471)

Coquio Trevisago 191 (186)

Somma Lombardo 399 (370)

In Brianza:

Limbiate 1.274 (1.217) 57

Cesano Maderno 1.121 (1.068) 54

Barlassina 222 (216) 6

Monza 3.639 (3.503)

Desio 1.232 (1.177)

Seregno 1.272 (1.217)

Lissone 1.285 (1.215)

Brugherio 1.063 (1.023)

Giussano 778 (745)

In Lombardia i tamponi effettuati ieri sono stati 46.401, i nuovi positivi 9.934. Il rapporto è pari al 21,4%. I guariti/dimessi sono 4.961.

Ancora una giornata nera per la Lombardia: i contagi da Coronavirus colpiscono tutte le province. Si conferma la provincia di Milano come la maggiormente colpita: oltre 4.000 contagi nel milanese, di cui 1.763 nella città capoluogo. Numeri a quattro cifre anche per la provincia di Varese: sono 1.124 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Appena sotto le migliaia i nuovi positivi registrati nelle province di Como e Monza-Brianza, che rispettivamente registrano 941 e 968 nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

07112020