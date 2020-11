Covid, il sindaco Pizzi informa: dati tutt’altro che rassicuranti a Lazzate

LAZZATE -Tanti casi attivi di posività al coronavirus anche a Lazzate, il sindaco Loredana Pizzi (foto, con l’assessore Andrea Monti) fa il punto della situazione.

I dati che Ats ci invia giornalmente non sono molto rassicuranti: le persone positive al Covid19, a Lazzate, sono 134 e le persone poste in sorveglianza attiva sono 28.

Purtroppo la curva non si sta abbassando ma nello stesso tempo constatiamo che molte persone guariscono in tempi abbastanza rapidi e senza gravi conseguenze. Segnalo che alle persone positive al Covid19, indicate da Ats, viene messo a disposizione dal Comune un numero telefonico a loro dedicato al quale possono rivolgersi per eventuali necessità o richiesta di servizi nel totale rispetto della privacy.