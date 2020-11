SARONNO -L’altra sera si sono spente le luci dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi: ultimo allenamento per gli atleti di Gap e Running Saronno prima del lockdown che ha fermato per ora le attività sportive “di gruppo”. “Gap Saronno e Running Saronno, buona l’ultima per il momento la pista chiude ma… torniamo subito”, cosi i tesserati si sono congedati dallo stadio dove sperano di tornare il prima possibile, non appena la situazione dell’emergenza coronavirus lo consentirà.

(foto: gli amanti saronnesi di corsa e podismo all’ultimo allenamento sulla pista dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi prima del lockdown che interrompe le attività sportive di gruppo)

