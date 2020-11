SARONNO – Non frena la diffusione del coronavirus in zona, con tanti nuovi casi a Saronno come nel circondario, ieri.

Mentre ieri mattina anche all’ospedale di Saronno si è fermata una coda di una mezza dozzina di ambulanze, in attesa di accedere al pronto soccorso sovraffollato.

Nelle scuole chiuse fra sanificazioni e didattica a distanza entrano in azione anche i ladri. E’ successo nella vicina Origgio dove è sparito un pc.

Intanto da Ceriano Laghetto il sindaco Roberto Crippa scrive al prefetto per chiedere chiarimenti sul trasferimento di alcune classi a Cogliate.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

07112020