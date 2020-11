SARONNO – Se venerdì mattina l’effetto lockdown era molto chiaro camminando per il centro della città degli amaretti oggi la sensazione era quella di trovarsi davanti ad un soleggiato sabato mattina d’autunno come i precedenti. Tanti i saronnesi con il giornale, il sacchetto del pane sotto il braccio o in coda davanti alle attività commerciali con ingresso contigentato.

Le differenze ci sono, dalle saracinesche abbassate dei negozi di abbigliamento ai bar con i tavolini avanti alla porta per il servizio d’asporto ma le strade da corso Italia, a via San Cristoforo, dal via San Giuseppe non sono affollate ma hanno un buon viavai. Praticamente tutti indossano la mascherina ben posizionata su naso e bocca. Prese d’assalto le pattuglie della polizia locale per chiedere informazioni sulle modalità di spostamento e la necessità di autocertificare i propri spostamenti. Qualche coda davanti ai panifici o alle farmacie ma adifferenza del primo lockdown non si registrano “assalti” ai supermercati.