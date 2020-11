SARONNO – Il nuovo lockdown si è concretizzato ieri mattina anche al mercato della Cassina Ferrara che si è tenuto in una versione “solo alimentari”. “Come in tutti gli altri aspetti di gestione dell’emergenza Covid – spiega l’assessore al Commercio Giulia Mazzoldi – anche per quando riguarda il mercato abbiamo garantito il primo rispetto delle regole dettate dal dpcm”.

Nella giornata di giovedì la polizia locale ha avvisato gli ambulanti che propongono prodotti non alimentari di non presentarsi perchè per effetto delle nuove norme non avrebbero potuto allestire i propri stand. “Abbiamo informato e verificato che il divieto fosse rispettato – rimarca Mazzoldi – stesse attenzioni che applicheremo anche alla prossima edizione del mercato settimanale del mercoledì”.

Lo rimarca anche il sindaco Airoldi che già guarda a mercoledì: “Il mercato sarà solo con i banchi alimentari. Non raduneremo tutti in piazza Mercanti, ma lasceremo i banchi nei loro stalli anche per non disorientare i cittadini abituati a frequentare il mercato. il risultato sarà un maggiore distanzieremo tra le bancarelle”.

Quello della Cassina Ferrara è un piccolo mercato rionale ma ieri la mancanza dei due banchi non alimentari si è avvertita. I clienti non sono mancati ma ad essere protagoniste sono state le mascherine e il gel igienizzate usato con attenzione da tutti i clienti che hanno accuratamente rispettato le distanze di sicurezza. Il lockdown e la preoccupazione di nuovi contagi sono stati il fulcro di tutte le chiacchiere tra un’ordinazione e l’altra.

“Al mercato – conclude l’esponente della Giunta del sindaco Airoldi – dedichiamo ovviamente una grande l’attenzione. Come abbiamo rimarcato nel recente sopralluoo di quello settimanale del mercoledì. E’ importante per la cittadinanza, soprattutto per l’offerta alimentare,ch offre l’opportunità di trovare prodotti a prezzi calmierati”.