Saronno, ancora un pedone investito

SARONNO – Stavolta è successo al quartiere Matteotti, in via Giuliani: ancora un pedone investito sulle strade di Saronno. L’incidente stradale è avvenuto ieri sera alle 20; sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata una ambulanza della Misericordia Arese.

Le condizioni del ferito, un ragazzo di 20 anni, non sono comunque apparse particolarmente gravi, è stato trasferito all’ospedale cittadino per le cure del caso mentre i militari dell’Arma sono rimasti sul posto per compiere tutti i rilievi del sinistro e chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità di quel che è successo; e sono state raccolte le testimonianze dei presenti. Molti i cittadini che vedendo i lampeggianti dei mezzi di soccorso si sono affacciati alle finestre dei vicini condomini, per capire cosa stesse accadendo.

(foto archivio: una ambulanza durante un intervento per una precedente emergenza sanitaria che si è verificata a Saronno)

07112020