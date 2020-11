Cade al cimitero: momenti di apprensione al campo santo di Limbiate

LIMBIATE – Mobilitazione dei mezzi di soccorso, nella mattinata domenicale, che sono accorsi al cimitero di via Campo Santo a Limbiate: una donna, che era in visita nella struttura cimiteriale, è accidentalmente caduta e si è ferita. A dare l’allarme sono state altre persone presenti in quel momento al cimitero, in un primo momento le condizioni della donna erano apparse serie ed è per questo che oltre ad una ambulanza della Croce bianca di Cesate sul posto è arrivata anche l’auto-infermieristica.

Alla malcapitata, che ha 48 anni, sono state prestate le prime cure, si è rapidamente ripresa e la situazione non è in realtà apparsa grave, tanto che alla fine non è stato neppure il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Alla vicenda, dunque, non è mancato il lieto fine; anche gli altri visitatori del cimitero, che erano accorsi per aiutare la donna, hanno presto potuto tirare un sospiro di sollievo.

