Caronno Pertusella, per la scomparsa di De Pace condoglianze anche dalla Sicilia

CARONNO PERTUSELLA – Anche dalla Sicilia si uniscono al lutto per la scomparsa di Antonio De Pace, deceduto a seguito di un incidente stradale nel comasco la scorsa settimana: De Pace, residente a Caronno Pertusella, era originario di Isola di Capo Rizzuto e sulla pagina Facebook degli “isolitani” un messaggio di condoglianze.

Questa pagina esprime vicinanza per la scomparsa di Antonio De Pace, originario di Isola di Capo Rizzuto, morto in un incidente in moto alla giovane età di 47 anni.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 novembre: De Pace stava percorrendo in moto la strada che collega il piccolo centro di Sormano, nel comasco, con un punto panoramico, Pian del Tivano; quando si era verificato lo scontro quasi frontale con una autovettura, un impatto violento che non gli aveva lasciato scampo, inutile l’intervento di ambulanza ed elisoccorso.

(foto: Antonio De Pace, 47enne di Isola ma cresciuto fra Saronno e Caronno Pertusella)

08112020