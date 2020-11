COGLIATE – Dall’alto del campanile di Cogliate, a mezzogiorno, la benedizione impartita dai religiosi locali. Una cerimonia che è stata trasmessa in diretta, tramite Facebook, ed alla quale hanno dunque avuto di assistere tutti i fedeli. Una benedizione rivolta a tutto il paese in questi momenti difficili, che sarà poi ripetuta in occasione di altri quattro appuntamenti nell’arco di un mese, domenica 15 novembre al Santuario della Madonna di San Damiano; domenica 22 novembre alla cappelletta della beata vergine Maria di Caravaggio in via Cappelletta; domenica 29 novembre alla rotonda di via Volta a Cascina Nuova (Corte del Bis) e infine domenica 6 dicembre alla cappella della Madonna delle lacrime di Siracusa, dove ci sono le ultime case di via Minoretti.

A officiare il rito che si è svolto sul campanile della chiesa parrocchiale è stato il parroco don Mauro Belloni che ha rilanciato l’appello delle autorità sanitarie per il rispetto delle norme anti-covid.

