SARONNO – E’ comparso in via San Francesco, dopo nei giorni scorsi gli anarchici del collettivo Adespota aveva occupato un caseggiato abbandonato per farne un centro sociale, sgomberato dopo un paio di giorni dalle forze dell’ordine: stavolta hanno posizionato un “carrello solidale”, chiedendo a chi ha di più di lasciare viveri per chi ne ha bisogno. Una distribuzione “automatica”, chi vuole poi lasciare derrate alimentari e chi ne ha necessità le più prendere.

(foto: il carrello solidale che gli anarchici hanno posizionato in via San Francesco a Saronno)

08112020